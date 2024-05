Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda martedì 21 maggio su Canale 5, Finn e Steffy rivelano a Li di essere stati vittima del ricatto di Bill. Nel frattempo, Katie appare visibilmente turbata dalla discussione avuta con l'ex marito. Nell'episodio che è stato trasmesso lunedì 20 maggio, invece, grazie all'aiuto di Bill, Sheila è a piede libero e può iniziare una nuova vita accanto a lui. Finn e Steffy sono ancora increduli per l'accaduto. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.