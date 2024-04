Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda domenica 21 aprile su Canale 5, con grande sorpresa di Ridge, non sarà lui a decidere chi scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor e Brooke, ma saranno loro a dirgli di non voler più sottostare alle sue indecisioni e alle sofferenze che procura ad entrambe.

Nel frattempo, Hope e Steffy ignare di ciò che sta accadendo, litigano.

Nella puntata che è stata trasmessa sabato 20 aprile, invece, mentre Sheila si ripromette di tornare una donna libera, Taylor è tornata a Los Angeles e con Steffy ripensa a quello che è successo per colpa di Thomas, compresa l'interruzione improvvisa della cerimonia che avrebbe celebrato il suo tanto atteso matrimonio con Ridge.

Taylor incontra Brooke e il loro colloquio sembra avvicinarle. Nel frattempo, mentre è sulla via del ritorno, Ridge riceve una telefonata da Eric che lo sprona a fare una scelta definitiva tra le due donne che ama.

Ridge è finalmente tornato dal viaggio in cui avrebbe dovuto fare chiarezza nei suoi sentimenti. Appena arrivato in ufficio, incontra Brooke e Taylor e scopre da parte loro un singolare atteggiamento nei suoi confronti. Le due donne, infatti, non si comportano da rivali, ma hanno finalmente capito di essere unite da un identico passato di sofferenza. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

