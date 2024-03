Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda martedì 19 marzo su Canale 5, Thomas è entusiasta del successo che ha avuto la presentazione della nuova collezione della linea Hope for the Future, ma nota che suo padre sembra turbato.

In effetti Ridge confida a lui e a Steffy che lo addolora far soffrire Brooke, la quale continua a sostenere, e per lui a fingere, di non conoscere il motivo del loro allontanamento.

Nella puntata che è stata trasmessa lunedì 18 marzo, invece, Liam si scusa con Hope per non essere rimasto alla sfilata e ribadisce il suo impegno a starle vicino sempre separando i suoi sentimenti verso Thomas da quelli per la moglie.

Carter consegna a Brooke i documenti per l'annullamento del suo matrimonio con Ridge, e lei ne rimane sconvolta. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

