Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 18 marzo su Canale 5, Liam si scusa con Hope per non essere rimasto alla sfilata e ribadisce il suo impegno a starle vicino sempre separando i suoi sentimenti verso Thomas da quelli per la moglie.

Carter consegna a Brooke i documenti per l'annullamento del suo matrimonio con Ridge, e lei ne rimane sconvolta.

Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 16 marzo, invece, Thomas tenta di baciare Hope che lo respinge ricordandogli di essere sposata e gli chiede di assicurarle che non succederà più. Lui si scusa, dando la colpa alle forti emozioni della giornata e la prega di non fare parola del suo errore.

Brooke raggiunge Ridge alla Forrester e, dopo aver condiviso la gioia per i successi dei rispettivi figli, cerca senza successo di farsi spiegare perché abbia deciso di lasciarla all'improvviso per mettersi con Taylor. Hope torna a casa proprio quando Liam, non riuscendo a raggiungerla al telefono, stava per andare a cercarla da Eric. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

