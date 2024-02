Nella prossima puntata di Beautiful, in onda mercoledì 14 febbraio su Canale 5, in preda alla disperazione per essere stata lasciata dal marito, Brooke è tentata dall'alcol, ma Liam è pronto a impedirle di fare passi falsi.

Thomas continua a dare segni di instabilità psichica: dopo aver clonato la voce di Brooke per fingere una denuncia agli assistenti sociali, sogna di baciare appassionatamente Hope. Nella puntata che è stata trasmessa martedì 13 febbraio, Brooke dichiara di non aver ancora rinunciato a Ridge e non vuole sentire ragioni. Nel frattempo, Carter confida a Katie che la storia con Quinn è ormai finita. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

