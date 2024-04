Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda sabato 13 aprile su Canale 5, Steffy è ancora sconvolta per quello che ha architettato suo fratello Thomas ai danni di Brooke, ma è convinta che nulla sia cambiato per Taylor e Ridge, e che i suoi genitori porteranno avanti il loro progetto di vita insieme.

Deacon è sempre più inquieto, consapevole che la latitanza di Sheila a casa sua non può più continuare e che tutti e due rischiano grosso. Finn riceve Sanchez che gli consegna i reperti organici della madre biologica.

Finn è convinto che Sheila sia ancora viva e lo comunica a Steffy che accoglie la notizia con orrore. Analizzando le tracce biologiche che gli ha consegnato Sanchez a caso archiviato, Finn si è convinto che Sheila sia ancora viva e abbia inscenato la propria morte. A Steffy, sconvolta dalla notizia, promette di trovarla e di mandarla in prigione. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 12 aprile, invece, Brooke e Taylor si confrontano sull'accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni.

Brooke e Hope ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola di Thomas un attimo prima che Ridge risposasse Taylor. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

