Bill, Beautiful

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda venerdì 12 gennaio su Canale 5, tra Li e Bill sembra nascere qualcosa che va oltre la semplice affinità elettiva. Ridge va a trovare i nipotini a casa di Steffy e sia Taylor che la figlia non perdono occasione per ribadire quanto sia naturale che Ridge ritorni a casa da loro. Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 11 gennaio, invece, Hope discute con Thomas per il comportamento di sua sorella e Brooke non fa che rinfacciare a Taylor quello che è avvenuto tra lei e suo marito a Montecarlo.

