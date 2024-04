Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 12 aprile su Canale 5, Brooke e Taylor si confrontano sull'accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni.

Brooke e Hope ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola di Thomas un attimo prima che Ridge risposasse Taylor. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 11 aprile, invece, Steffy parla con suo fratello Thomas di quello che è appena successo ed è incredula per il fatto che lui non si renda minimamente conto della gravità delle sue azioni. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

