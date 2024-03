Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 11 marzo su Canale 5, Hope cerca di convincere Liam ad assistere alla sfilata, ma la gelosia nei confronti di Thomas ha il sopravvento e Liam e si defila. Alla Forrester sta per iniziare la sfilata e tutti sono in fibrillazione. Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 9 marzo, invece, nessuno tranne Deacon, sa che Sheila è ancora viva e che ha tutta l'intenzione di inseguire i suoi obiettivi di rivalsa per un passato che lei ricorda bene. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE