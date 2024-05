Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 11 maggio su Canale 5, Sheila cerca di convincere Bill della sincerità dei sentimenti che prova per lui. Nel frattempo, Taylor va a trovare la sua ex-nemica Brooke per gioire insieme a lei per l'imminente testimonianza di Steffy e Finn. Deacon va a trovare Sheila in carcere, convinto che stia per essere condannata, e le promette di non abbandonarla mai. Mentre Steffy e Finn stanno per essere chiamati dal giudice, Bill li avvicina per ribadire i rischi che corre Taylor se testimonieranno contro Sheila. Nell'episodio che è stato trasmesso venerdì 10 maggio, invece, mentre Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill, sopraggiunge Taylor, entusiasta per l'arresto di Sheila e all'oscuro di ciò che sta tramando Bill alle sue spalle. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

