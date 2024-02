Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 10 febbraio su Canale 5, Thomas fa gli auguri in video-chiamata ai suoi genitori per la loro nuova vita insieme e riflette sulla falsa chiamata di Brooke agli assistenti sociali da lui stesso orchestrata. Bill cerca di far ragionare lucidamente Brooke e la esorta ad accettare l'idea che Ridge non tornerà più da lei. Nella puntata che è stata trasmessa venerdì 9 febbraio, invece, Ridge è esasperato e lascia definitivamente Brooke per correre da Taylor chiedendole di tornare insieme; lei accetta e i due si baciano. Thomas ripensa al suo inganno: ha usato una app per clonare la voce di Brooke ed è stato lui stesso a chiamare gli assistenti sociali per far ricadere la colpa su di lei, allontanandola definitivamente dal marito. Steffy torna a Los Angeles. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

