Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Thomas e Ridge, Beautiful

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda mercoledì 10 aprile su Canale 5, Taylor fa da paciere tra Steffy e Thomas, ma con la convinzione che l'iniziativa di Thomas sia stata folle. Dopo la scoperta delle malefatte di Thomas ai danni di Brooke, che ha portato all'interruzione del matrimonio tra Ridge e Taylor, Eric riporta Douglas a casa, da Hope e Liam. Nella puntata che è stata trasmessa martedì 9 aprile, invece, Bill è sempre più solo e depresso, al punto che neanche le provocazioni di Deacon lo scuotono. Steffy e Thomas si accusano a vicenda per il mancato matrimonio dei loro genitori. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

