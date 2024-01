Durante la puntata diin onda lunedì 29 gennaio nel preserale di Canale 5,ha voluto replicare al giornalista Stefano Lorenzetto, autore di un articolo in cui manifestava le sue perplessità per una risposta sbagliata fornita durante il gioco finale del quiz show. "Questa fa ridere", esordisce il conduttore prima di riprendere l'articolo. "Pulce fuori ordinanza per quei presentatori che si impancano a porre ai concorrenti domande ai concorrenti su argomenti di cui non sanno nulla", prosegue per poi ricostruire l'episodio in oggetto. "Paolo Bonolis chiede a Rocco:Il poveretto risponde di getto. Gong di errore" E prosegue: "L'unico ad avere fretta di chiudere i conti, sbagliati, congedando l'incolpevole gareggiante è Bonolis. San Pietro è davvero la capitale di Bologna". "Urge aprire scuola serale negli studi Mediaset di Cologno Monzese".

Quindi la replica: " Stefano Lorenzetto, del meccanismo della trasmissione, non ha capito una mazza. Io capisco che questa trasmissione è complessa, ma alla fine devono dare la risposta sbagliata".