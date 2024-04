Paolo Bonolis bacia sulla bocca Luca Laurenti ad Avanti un Altro: "Non ce l'ho più fatta"

Paolo Bonolis ha baciato sulla bocca Luca Laurenti durante la puntata di Avanti un Altro! andata in onda mercoledì 10 aprile nel preserale di Canale 5. "Non ce l'ho più fatta, dopo tutti questi anni dovevo farlo prima o poi", ha commentato il conduttore.

È successo mentre Laurenti stava leggendo la domanda della categoria Canzoni sospirate alla concorrente Martina: "Nella versione italiana del 1969 di Je t'aime moi non plus, la cantante Ombretta Colli sussurra: Ti amo, ti amo, oh sì ti amo, mio amore, tu sei l'onda ed io...".

Paolo Bonolis bacia Luca Laurenti ad Avanti un altro!

Il Maestro è stato quindi interrotto da Paolo Bonolis che ha sentito la necessità di baciarlo.

"È stato bellissimo, mi hai aperto un varco", ha commentato Luca Laurenti. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE