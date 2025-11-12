Ecco cosa accadrà dal 17 al 21 novembre nei nuovi episodi di Another Love (Bambaska Biri), la nuova serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano: si tratta di Hande Erçel di Love Is in the Air e Burak Deniz di Interrupted – L'amore incompiuto.
Un corriere consegna a Kenan un pacco, al cui interno c'è una pennetta USB che contiene un video. Kenan guarda il video registrato da Dogan e scopre della sua malattia.
Nuray comunica a Tahir di essere incinta, ma l'uomo vuole esserne davvero sicuro e accompagna
la moglie in ospedale a fare un prelievo del sangue. Il risultato del referto è positivo, così Nuray e Tahir corrono a dare la notizia a Sahinde.
Leyla si reca a casa di Turan per avere informazioni su Kenan, ma l'uomo le dici di dimenticarlo perché Kenan ha scelto la carriera all'amore.
Muserref arriva da Leyla e le chiede di rintracciare suo figlio Yusuf, anche se dovesse risultare che sia morto durante l'incendio del '95.
Infine, Leyla va a parlare con Kenan per scoprire il motivo della sua scomparsa, ma lui mente
dicendole che la situazione con lei si era fatta troppo seria e aveva bisogno di distaccarsi,
spezzandole così il cuore.
Nel video proposto qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi della serie turca Another Love.