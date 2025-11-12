Hande Erçel (Leyla Gediz) in una scena di Another Love

Un corriere consegna a Kenan un pacco, al cui interno c'è una pennetta USB che contiene un video. Kenan guarda il video registrato da Dogan e scopre della sua malattia.



Nuray comunica a Tahir di essere incinta, ma l'uomo vuole esserne davvero sicuro e accompagna

la moglie in ospedale a fare un prelievo del sangue. Il risultato del referto è positivo, così Nuray e Tahir corrono a dare la notizia a Sahinde.



Leyla si reca a casa di Turan per avere informazioni su Kenan, ma l'uomo le dici di dimenticarlo perché Kenan ha scelto la carriera all'amore.



Muserref arriva da Leyla e le chiede di rintracciare suo figlio Yusuf, anche se dovesse risultare che sia morto durante l'incendio del '95.



Infine, Leyla va a parlare con Kenan per scoprire il motivo della sua scomparsa, ma lui mente

dicendole che la situazione con lei si era fatta troppo seria e aveva bisogno di distaccarsi,

spezzandole così il cuore.

