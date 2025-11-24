Ecco cosa accadrà dall'1 al 5 dicembre nei nuovi episodi di Another Love (Bambaska Biri), la nuova serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. I protagonisti sono due attori già noti al pubblico italiano: si tratta di Hande Erçel di Love Is in the Air e Burak Deniz di Interrupted – L'amore incompiuto.
Leyla, dopo aver visto il video in cui Dogan confessa tutto a Kenan, inizia a indagare sul passato di quest’ultimo e scopre che soffre di un disturbo dissociativo dell’identità, che può farlo agire in modo violento quando emerge la personalità di Dogan.
Nel frattempo, Dogan salva Idris, rapito dagli uomini di Sadik, e tenta di uccidere quest'ultimo in un magazzino, ma Leyla lo sorprende e lo arresta.
Parallelamente, Nuray e Nurgul chiedono a Ozgur dei soldi per saldare un debito; sospettoso, Ozgur chiama Leyla, che avvisa Tahir.
Durante un litigio, Tahir e Nuray hanno un incidente d’auto. Infine, Leyla interroga Kenan, ma lui non ricorda nulla, mentre Muserref continua a insistere per scoprire la verità.
