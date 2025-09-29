Another Love, la nuova serie turca dal 6 ottobre su Mediaset Infinity
Dal 6 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity parte Another Love, nuova serie turca con protagonisti Hande Erçel (Love is in the air) e Burak Deniz
Another Love (Bambaska Biri) è la nuova serie turca che parte il 6 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity.
La serie appartiene al genere thriller ed è composta da 49 episodi. Su Mediaset Infinity, Another Love verrà pubblicato con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.
I protagonisti sono due volti già noti al pubblico italiano: Hande Erçel, amatissima protagonista di Love Is in the Air, e Burak Deniz protagonista di Interrupted – L’amore incompiuto.
Nel video qui sopra, il trailer della serie tv.
Another Love, la trama della serie turca
Chi ha ucciso Hamdi Atilbay? Leyla Gediz, una giovane procuratrice con un passato difficile alle spalle, e Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista di successo, si conoscono in seguito all'omicidio brutale di Hamdi Atilbay, avvenuto in un bosco.
Mentre scavano più a fondo, scoprono legami nascosti tra la vittima e figure potenti, mettendo in luce un intrigo che nessuno avrebbe immaginato.
Another Love, il cast della serie turca
Nel cast di Another Love, la protagonista ha il volto di Hande Erçel. Classe 1993, Hande Erçel è un'attrice e modella turca, nota al pubblico italiano per aver interpretato Eda Yıldız nella serie Love Is in the Air.
Il protagonista maschile è interpretato dall'attore turco Burak Deniz. Attore di cinema e televisione, Burak Deniz ha lavorato alla serie turca Interrupted - L'amore incompiuto e nella serie Le fate ignoranti diretta da Ferzan Ozpetek.
