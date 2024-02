Parità di genere - Approfondimenti

Le Iene: La storia di Elaheh in fuga dall'Iran Elaheh è stata colpita in Iran durante una manifestazione. La repressione del regime contro la rivolta delle donne colpisce, come è successo a lei, anche con i proiettili negli occhi per renderle riconoscibili per sempre.

Pomeriggio Cinque: il bodyshaming sulle donne dello spettacolo Giovanna Mezzogiorno denuncia di essere stata vittima di bodyshaming per i kg presi in gravidanza; Federica Pellegrini insultata per aver fatto notare, sul web, quanto la sua taglia sia cambiata ora che aspetta un bambino.

Striscia la notizia: Uno straniero su tre è troppo qualificato per il lavoro che fa La controversa questione dell'impiego dei lavoratori stranieri, spesso troppo qualificati per le mansioni che svolgono. In particolare, sono le donne le più discriminate, perché riescono a trovare lavoro solo come colf, badanti e addette alla pulizia degli uffici. La testimonianza di Leida Lopez Jimenez, laureata in turismo in Colombia, che arrivata in Italia è diventata operatrice sociosanitaria in una casa di riposo.

Mattino Cinque: Rho, la scuola di principesse per le bambine Tra bon ton, trucco e camminata sui tacchi, scoppia la polemica: accuse di sessismo ed esaltazione stereotipi

Pomeriggio Cinque: Missione parità L'autrice Cristina Sivieri Tagliabue presenta il libro: "Missione parità", volto ad insegnare a tutti i bambini/e il valore della parità tra generi.

Forum: Un marito invidioso Una donna, separata da un marito invidioso e maschilista, chiede la revisione degli accordi in merito al mantenimento della figlia minorenne. Servizio giornalistico con intervista alla dott. Annamaria Casale, psicologa e psicoterapeuta, sull'invidia e sulle dinamiche che possono innescarsi quando una donna ha una posizione economica migliore e un successo maggiore del marito.

Mattino Cinque: Gesù bambino sarà femmina A Graffignano, i preparativi per il presepe vivente e la scelta di un Gesù Bambino femmina accendono la polemica.

Pomeriggio Cinque: Mamma e figlia si laureano insieme A Napoli, Mamma Brunella e la figlia Federica si laureano lo stesso giorno in Biologia: esempio positivo di determinazione femminile.