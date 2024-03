Giornata nazionale contro i disturbi dell’alimentazione: i consigli di Mediaset ha a cuore il futuro

15 marzo, Giornata nazionale contro i disturbi dell’alimentazione In occasione della Giornata nazionale contro i disturbi alimentari, Mediaset richiama l’attenzione sul tema che sta divenendo sempre più rilevante per la nostra società.

Sono circa 3 milioni di italiani a soffrire di disturbi legati all’alimentazione, un dato molto rilevante per passare inosservato.

Mediaset non solo si rivolge a chi ne soffre direttamente, ricordandogli che non sono soli; ma rivolge le sue attività di comunicazione anche a coloro che non ne soffrono, invitandole a riflettere sul potere delle parole e al ruolo importante che parenti, amici, partner hanno per fornire sostegno e aiuto tempestivo

Mediaset ha a cuore il futuro e con questa campagna, online dall’11 al 15 marzo fornisce materiali utili.

Se hai bisogno di approfondire il tema sui Disturbi Alimentari e saperne di più sui consigli che potrebbero aiutarti a stare accanto a chi ne soffre, scarica il PDF in allegato alla pagina. Scopri qui anche i consigli del Ministero della Salute.