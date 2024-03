Giornata mondiale dell'acqua 2024

In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, del 22 marzo, Mediaset lancia una campagna di sensibilizzazione sul tema della protezione dei mari e dell'ambiente costiero. Gli habitat marino costieri sono tra gli ecosistemi più importanti del nostro pianeta. Forniscono cibo, ossigeno e sostentamento a miliardi di persone e ospitano un'incredibile varietà di creature. Tuttavia, questi ecosistemi sono gravemente minacciati all'inquinamento umano. Alcuni dati: Il 68% degli ecosistemi in Italia è in pericolo; il 25% delle specie animali marine in Italia sono a rischio; il mar Mediterraneo è uno dei 25 biodiversity hotspots del mondo, ovvero una delle regioni con il maggior numero di specie viventi in tutto il pianeta. Nelle sue acque vivono circa 900 specie di pesci e cetacei e circa 400 specie vegetali, eppure è il quarto mare per quantità di plastica superficiale dispersa a livello mondiale. Tutti possiamo fare qualcosa per proteggere i nostri e mari, partendo da ciò che gettiamo negli scarichi domestici, dall’attenzione per laghi e fiumi alla pulizia delle spiagge.

Insieme possiamo creare un futuro migliore per il pianeta e le generazioni a venire.