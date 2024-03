Disordini alimentari: Approfondimenti

Confessione Reporter: L'anoressia nel mondo della danza Quando la ricerca della bellezza diventa una malattia: il racconto di Maria Francesca Garritano, licenziata e successivamente reintegrata nel corpo di ballo del teatro alla Scala dopo l’uscita del suo libro “La verità, vi prego, sulla danza!”, in cui descrive i lati oscuri del mondo della danza, tra cui la stretta correlazione tra il successo e i disturbi alimentari.

Tg4: I danni al sorriso recati dai disturbi alimentari Ospite del TG4 Medicina è la dottoressa Clotilde Austoni; odontoiatra, specialista in Chirurgia Odontostomatologica, San Raffaele, che si occupa di danni al sorriso provocati dai disturbi alimentari.

Le Iene: Allarme anoressia, cosa fa il governo? I disturbi alimentari sono la seconda causa di morte tra le ragazze dai 12 ai 25 anni. Veronica Ruggeri ha incontrato Matilde, Nicole e Valentina tre ragazze che hanno raccontato la propria battaglia per sconfiggere i disturbi alimentari.

Natalia Mastrota a Verissimo: "Ho sofferto di bulimia" Natalia a diciotto anni è entrata in un vortice di diete alimentari che l’hanno spinta verso la bulimia. Ne ha sofferto per cinque anni: all’inizio non ne parlava con nessuno. L’unica sua confidente, che l’ha spinta ad aprirsi, è stata la nonna materna. Lo sport e la terapia psicologica l’hanno aiutata a guarire.

Confessione Reporter: Luci e ombre tra le donne dello sport L’ex farfalla Anna Basta ha svelato per prima gli abusi e le vessazioni da parte delle allenatrici della squadra nazionale di ginnastica ritmica, che hanno portato molte ginnaste a soffrire di disturbi alimentari.

Le Iene: Vivere in un mondo che odia i grassi "La scelta è dettata da una mente assuefatta dal cibo". Veronica Ruggeri parla di grassofobia e delle difficoltà di vivere nella società di oggi con un corpo sovrappeso.

Rosanna Lambertucci a Verissimo: "Ho conosciuto l'anoressia" Rosanna Lambertucci da giovane ha sofferto prima di anoressia e in seguito di bulimia. Sostiene di essersi ammalata in seguito ad una delusione amorosa e di essere guarita grazie ad una cagnolina, un essere che aveva bisogno di cure e con il suo amore incondizionato ha lenito il suo dolore.

Pomeriggio Cinque: Farmaco per il diabete usato per dimagrire Il caso di Oprah Whinfrey, dimagrita con il semaglutide, usato presumibilmente anche da Elon Musk. Ci sono effetti collaterali e, in più, c’è il rischio che il farmaco diventi introvabile per i malati.