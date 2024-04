Le Iene: Cosa cambia con l'hamburger vegetale? La parola a due esperti Stefano Corti parla degli aspetti nutrizionali di tutti i cibi a base vegetale che riproducono artificialmente quelli a base animale (carne, pesce, latte, uova…) con Giorgio Calabrese, presidente del Comitato per la sicurezza alimentare del Ministero della Salute. E il gusto? Parola allo chef Alessandro Borghese

E-Planet: Leonardo Di Caprio animo green L’impegno di di Caprio per l’ambiente: l’attore ha creato la Fondazione DiCaprio, che sostiene progetti in collaborazione con più di 200 organizzazioni ambientaliste di tutto il mondo.

Striscia la Notizia: Riforestiamo il Salento con il progetto Olivami Nella rubrica "Ambiente Ciovani", Gabriele, 15 anni, ci parla dell'associazione Olivami, un progetto per riforestare gli uliveti salentini contagiati e devastati dal batterio Xylella. Il progetto ha come scopo ritrovare l'identità del territorio pugliese e lo fa facendo adottare ulivi per ripristinare il verde nelle zone colpite. Questa ondata ha portato a conseguenze paesaggistiche ed economiche fino alla perdita di 5 mila posti di lavoro per le aziende operanti nel campo."

Mattino Cinque: Emergenza maltempo L'Emilia piegata dalle piogge. Fiumi esondati, strade e campagne allagate.

Le Iene: "The Giuliaccis" vs negazionisti del Global Warming Secondo i massimi esperti di climatologia nel 2030 ci sarà il punto di non ritorno per il riscaldamento globale. Ma c'è chi non ci crede. Con Gaston Zama portiamo il colonnello Mario Giuliacci e il figlio Andrea a confrontarsi con i negazionisti del Global Warming in un battello sul lungotevere romano

E- Planet: Proteggere l'Amazzonia Preservare questo patrimonio verde inestimabile è l’impegno dell’associazione ForPlanet Onlus creata da Tessa Gelisio.

Striscia la notizia: Cittadini per l'aria Gabriele ci parla di un'associazione impegnata per il miglioramento della qualità dell'aria delle nostre città. Un bellissimo esempio di scienza partecipata, per monitorare il biossido di azoto, uno degli inquinanti peggiori.