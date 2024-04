22 aprile - Giornata Mondiale della Terra

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mediaset si unisce a questa celebrazione con una campagna digital per sottolineare l’importanza che la tutela delle aree boschive ha per il benessere del nostro Pianeta.

In Italia, negli ultimi vent’anni, il 50%* del territorio colpito dagli incendi è costituito da foreste: è sempre più necessario un comportamento rispettoso e responsabile perché queste aree possano continuare a contrastare il consumo di suolo, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico.

Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

La Giornata Mondiale della Terra è un’importante occasione per riflettere sulle azioni che ciascuno di noi può intraprendere per proteggere e preservare il nostro pianeta.

Per concludere, la torre Mediaset si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa.

*fonte: Isprambiente.gov.it