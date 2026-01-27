Durante la puntata di lunedì 26 gennaio de La Ruota della Fortuna, Samira Lui regala un momento di divertimento al pubblico. Nel corso di una delle manche del game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, la showgirl si esibisce in una performance al flauto dolce, riportando tutti sui banchi di scuola.

Tutto nasce da una domanda rivolta da Samira al conduttore: "Quale tra testata, schienata e piede non è una parte del flauto?". Scotti sceglie la risposta sbagliata, indicando la testata e, a quel punto, arriva la domanda che spiazza il presentatore: "Vuole essere il mio Leonardo Di Caprio in Titanic?". "Certo", risponde Scotti, dando così il via al siparietto.