Apocalypse Now: le tre versioni del cult in streaming su Infinity+

Apocalypse Now, Apocalypse Now Redux e Apocalypse Now Final Cut in streaming

Un capolavoro della storia del cinema attraverso le sue versioni: Apocalypse Now, Apocalypse Now Redux e Apocalypse Now Final Cut di Francis Ford Coppola sono in streaming su Infinity+.

Apocalypse Now: la trama

Durante il terzo anno della guerra in Vietnam, al capitano Willard viene chiesto di seguire una missione che ha dell’impossibile: trovare ed eliminare il pericoloso e diabolico colonnello Kurtz che, impazzito, sta combattendo una sua guerra privata. Quello che attende Willard e il suo improbabile equipaggio è un viaggio tormentato e costellato da prove estreme, che porterà il capitano al cospetto del famigerato Kurtz.

Apocalypse Now: il cast

Nel cast dell’iconico film di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, vediamo protagonista un giovane Martin Sheen nei panni del capitano Willard. Ad interpretare il demoniaco colonnello Kurtz troviamo invece Marlon Brando (Il padrino, Ultimo tango a Parigi); nel cast anche Robert Duvall e Dennis Hopper.

Firmato nella sua prima versione nel 1979 da Francis Ford Coppola e liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, “Cuore di tenebra”, Apocalypse Now è stato poi rivisto dal regista. La prima versione, quella del 1979, fu seguita dalla seconda versione del 2001: Apocalypse Now Redux, restaurata e allungata (di ben 50 minuti), presenta un nuovo montaggio e l’inserimento di diverse scene scartate nel film originale. Nel 2019, Francis Ford Coppola presenta al Tribeca Film Festival una nuova versione del film, Apocalypse Now Final Cut: della durata di 183’, questa versione è considerata quella definitiva di questo capolavoro della storia del cinema.

