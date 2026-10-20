Il Volo - Uno per Tutti, anticipazioni seconda puntata del 21 ottobre: ospite Noemi

Mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Il Volo Uno per Tutti.
Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te, a Mantova, la serata sarà condotta da Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Noemi.
Ospiti della serata: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e Ekaterina Bakanova.
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Sul palco, come sempre, si alterneranno così duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani, in un incontro tra generazioni e mondi musicali differenti. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà costruita intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.
Uno per Tutti è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.
La terza e ultima puntata de Il Volo Uno per Tutti sarà mercoledì 28 ottobre.