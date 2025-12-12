Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel tempo sabato 13 dicembre in prima serata su Canale 5

Il Volo

Da domani, sabato 13 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna Il Volo con la riproposizione di Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo. Tre serate evento con il trio italiano più celebrato al mondo dalla prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova.

La prima serata sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Tanti gli ospiti d’eccezione della prima puntata: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello e Eros Ramazzotti.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.

Il Volo Tutti per Uno: Viaggio nel tempo è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTv per Mediaset, che celebra la grande musica, l'arte e la cultura italiana. La regia è affidata a Luigi Antonini.

