Tornano disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity tutti gli episodi di Il Processo, la serie legal/thriller che racconta la vicenda di un delitto che scuote una città attraverso il processo che ne segue.
Protagonisti assoluti sono Elena Guerra, pm integerrima e tormentata interpretata da Vittoria Puccini, e Ruggero Barone, avvocato ambizioso e apparentemente senza scrupoli, incarnato da Francesco Scianna. Tra loro scatta una guerra spietata a colpi di testimonianze, prove e indagini senza sosta, dove ogni volta che uno sembra prevalere, la situazione si ribalta.
La serie è ambientata a Mantova. È nella storica Sala dei Giganti di Palazzo Te che la vicenda attorno cui ruota Il Processo prende vita. Gli affreschi qui presenti, uno dei capolavori del Rinascimento italiano, fanno da cornice alla storia. Il regista Stefano Lodovichi aveva dichiarato: "Con gli autori volevamo raccontare un caso di cronaca e la scoperta di dinamiche relazionali-famigliari del nord alto-borghese, attraverso un processo che ricostruisce, udienza dopo udienza (come fosse un puzzle), la verità dietro all'omicidio di una giovane ragazza".
Aveva Lodovichi: "Dopo essermi confrontato con la Palermo degli anni Novanta ne Il Cacciatore, attraverso lo sguardo di un pm in lotta contro la mafia, ho trovato stimolante tornare al nord (i miei primi due film, Aquadro e In fondo al bosco, sono entrambi ambientati sulle Alpi) e ai giorni nostri per affrontare questa nuova sfida".
Sul greto del fiume Mincio, a Mantova, viene ritrovato il corpo di una ragazza: Angelica Petroni. L'indagine viene affidata a Elena Guerra, la pm brillante e integerrima interpretata da Vittoria Puccini, che intendeva prendersi un anno sabbatico per salvare il matrimonio con Giovanni. I piani di Elena precipitano quando scopre di essere legata in maniera indissolubile alla giovane vittima.
Il primo sospettato dell'atroce delitto è Claudio Cavalleri, uno degli uomini più potenti della città, figura centrale nell'alta società mantovana. Sospettato di aver avuto una relazione con la vittima, Claudio chiama a difenderlo il suo amico Ruggero Barone (Francesco Scianna), avvocato ambizioso e apparentemente senza scrupoli.
Protagonisti della vicenda diventano l'avvocato Barone e la pm Guerra: tra di loro comincia una guerra spietata, una sfida a colpi di testimonianze, prove, passi falsi e indagini senza sosta. Ogni volta che uno dei due sembra prevalere, la situazione si ribalta in maniera inaspettata.
Nel ruolo della pm Elena Guerra figura Vittoria Puccini. Accanto a lei, nel ruolo dell'avvocato Ruggero Barone, troviamo Francesco Scianna. Nella cast della serie troviamo anche Camilla Filippi, Simone Colombari, Maurizio Lastrico, Alessandro Averone, Euridice Axen, Marco Baliani e Pia Lanciotti.
Tutti gli otto episodi di Il Processo sono tornati disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.