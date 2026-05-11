Protagonisti assoluti sono Elena Guerra, pm integerrima e tormentata interpretata da Vittoria Puccini , e Ruggero Barone, avvocato ambizioso e apparentemente senza scrupoli, incarnato da Francesco Scianna . Tra loro scatta una guerra spietata a colpi di testimonianze, prove e indagini senza sosta, dove ogni volta che uno sembra prevalere, la situazione si ribalta.

La serie è ambientata a Mantova. È nella storica Sala dei Giganti di Palazzo Te che la vicenda attorno cui ruota Il Processo prende vita. Gli affreschi qui presenti, uno dei capolavori del Rinascimento italiano, fanno da cornice alla storia. Il regista Stefano Lodovichi aveva dichiarato: "Con gli autori volevamo raccontare un caso di cronaca e la scoperta di dinamiche relazionali-famigliari del nord alto-borghese, attraverso un processo che ricostruisce, udienza dopo udienza (come fosse un puzzle), la verità dietro all'omicidio di una giovane ragazza".

Aveva Lodovichi: "Dopo essermi confrontato con la Palermo degli anni Novanta ne Il Cacciatore, attraverso lo sguardo di un pm in lotta contro la mafia, ho trovato stimolante tornare al nord (i miei primi due film, Aquadro e In fondo al bosco, sono entrambi ambientati sulle Alpi) e ai giorni nostri per affrontare questa nuova sfida".

La trama de Il Processo