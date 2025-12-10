Il mio viaggio a New York tv Show torna dal 10 dicembre su Mediaset Infinity con una nuova e speciale edizione ricca di emozioni e nuove avventure. Questa volta infatti a partire per la Grande Mela saranno la comica e attrice Barbara Foria e il suo migliore amico Vincenzo, pronti a vivere experience uniche nella città che non dorme mai. Guidati da Piero Armenti, scopriranno i luoghi più suggestivi, divertenti e di New York, trasformando ogni momento in un’occasione per vivere davvero la magia della città più iconica del mondo!

Il Mio Viaggio a New York TV Show Edizione VIP

Se nelle scorse edizioni ci siamo divertiti, abbiamo riso, ci siamo emozionati, adesso ripartiamo con l’esilarante VIP Barbara Foria che insieme al suo amico del cuore è pronta a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza che — chissà — potrebbe anche cambiare loro la vita. Perché anche questa volta non racconteremo solo un viaggio, ma una storia fatta di emozioni, incontri, sorprese e sogni che diventano realtà.

Piero Armenti, il conduttore: "Siamo arrivati alla quarta stagione della serie, e questa volta per celebrare abbiamo pensato di vivere New York assieme ad una comica napoletana straordinaria, che non era mai stata a New York, e ha reso i nostri giorni non solo magici ma incredibilmente divertenti. Questa volta ci sarà da divertirsi".

Flavia Triggiani e Marina Loi, le produttrici registe: "In questa edizione speciale abbiamo voluto regalare ai fan di Piero e del mio viaggio a New York TV show una vera e propria sorpresa. Ed infatti questa volta vedremo la metropoli che non dorme mai attraverso gli occhi di un personaggio celebre come Barbara Foria. Una vip che ha vissuto questo viaggio con lo stesso stupore e la stessa meraviglia dei viaggiatori delle precedenti edizioni. Perché New York non è solo la meta di un viaggio, ma è anche uno stato mentale, una città che sprigiona un'energia incredibile".

Barbara Foria, la Vip: "Arrivare per la prima volta a New York è stato come realizzare il sogno di vivere il film che ho sempre desiderato interpretare ma soprattutto partecipare al programma Il mio viaggio a New York tv show con Piero è stata un’esperienza ancora più speciale e autentica. Piero mi ha fatto sentire subito una vera newyorkese. E’ stato un faro illuminante tra le mille luci della città, ma anche un padrone di casa rassicurante proprio come uno 'zio d’America'… o meglio un cugino! Porterò per sempre con me l’energia di questa città e l’emozione di averla raccontata davanti alle telecamere".