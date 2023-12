Rebecca Staffelli, Cesara Buonamici e Alfonso Signorini

Il classico appuntamento del lunedì con il Grande Fratello non andrà in onda. Il reality condotto da Alfonso Signorini non sarà trasmesso, come di consueto, lunedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5.

Al suo posto, andrà in onda la semifinale di Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti, a partire dalle 21.20. Per la semifinale cambia lo schema di gioco. In sfida soltanto due squadre capitanate da Iva Zanicchi e Fausto Leali che, insieme a Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta duetteranno con i ragazzi rimasti in gara.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello sarà invece sabato 23 dicembre, alle 21.20 su Canale 5.

