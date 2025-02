Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da giovedì 13 febbraio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da giovedì 13 febbraio, Ozan, accompagnato da Esra, va a trovare il padre, Faruk, che però non lo riconosce: a causa della sua malattia non ricorda gli ultimi anni e crede che Ozan sia ancora un bambino.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

