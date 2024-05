A Cianciana, paese in provincia di Agrigento, Daniele Alba avrebbe accoltellato la moglie e i due figli, una bambina di 3 anni e un maschio di 7 anni.

I due bambini sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Palermo. Anche la moglie dell'aggressore è ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Agrigento, accoltella moglie e figli: cosa è successo

Dopo la violenza, la moglie di Daniele Alba sarebbe riuscita a fuggire portando con sé suo figlio in braccio. La bambina sarebbe rimasta bloccata con il padre, barricato nell'abitazione. Successivamente, l'uomo avrebbe consegnato la bambina ai soccorritori.

A Pomeriggio Cinque, parla Enzo Guida, il soccorritore del 118 che sarebbe riuscito a portare fuori di casa la bambina di tre anni: "Sono riuscito a dissuaderlo e a farmi dare la bimba. Cercavo di dirgli che era la cosa giusta da fare. Mi diceva poche parole, ma alla fine mi ha fatto salire e mi ha dato la bimba. Speriamo che tutto finisca bene. Io avevo paura che trovassi la bimba morta".

Un testimone racconta anche dei disturbi psichiatrici dell'aggressore: "Una famiglia poco tranquilla a causa della condizione psichiatrica del paziente. Io stesso mi sono ritrovato a firmare due TSO per la situazione di violenza all'interno del nucleo famigliare. Si è attivato il TSO per un precipitare degli eventi che mi hanno costretto al ricovero coatto".

