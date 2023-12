Andreas Muller e Veronica Peparini, l'ecografia delle gemelle

Andreas Muller mostra sui social l’ecografia delle gemelline che aspetta con Veronica Peparini.

“Il nostro regalo di Natale”, scrive il ballerino nelle storie su Instagram.

Veronica Peparini, 52 anni, e Andreas Muller, 27 anni, avevano annunciato a Verissimo di essere in attesa di due gemelle.

Successivamente la coppia aveva fatto sapere che Veronica aveva avuto un problema in gravidanza.

La coreografa e il ballerino erano tornati a Verissimo per spiegare che il problema è legato al tipo di gravidanza di Veronica: gemellare monocoriale biamniotica.

"Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva spiegato la coreografa.

La coppia aveva annunciato anche che il problema era in via di risoluzione e che la gravidanza stava procedendo per il meglio: "La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi".