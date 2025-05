Un’emozionante sorpresa per Laura Maddaloni

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Tenace e determinata a raggiungere l’obiettivo di vincere il milione, Laura fin dal primo giorno ha mostrato una competitività che più di una volta l’ha portata a scontrarsi sia con la sua compagna Giorgia che con il resto del gruppo.

Ma questa sera la judoka sarà protagonista di un momento emozionante, negli ultimi giorni ha sentito più volte la mancanza delle figlie come ribadisce a Ilary nel segreto del Confessionale.

La clip ripercorre l’inizio della storia d’amore con Clemente Russo, la formazione della loro famiglia e parallelamente la carriera sportiva fatta di successi e anche momenti difficili da cui è riuscita sempre a rialzarsi. “Ho iniziato subito a lavorare con lo sport e da quando ho incontrato Clemente ho tutto quello che volevo” dice tra le lacrime. La famiglia per Laura è la cosa più importante, costruita con fatica, amore e costanza. Le tre figlie, nate dal loro amore, sono la priorità assoluta “loro sono tutto” dice commossa prima di tornare nel living dove ad attenderla però non trova i compagni.

“Laura, guarda chi c’è in giardino” dice Ilary mentre le tre figlie di Laura fanno il loro ingresso in giardino. Laura le stringe in un lungo e tenero abbraccio tra le lacrime. “Stiamo benissimo. Papà sta bene, è tutto perfetto” dicono all’unisono mentre Laura continua a tenerle strette a sé. Anche se solo per pochi istanti l’incontro riesce a strappare un sorriso a Laura e darle l’energia necessaria per continuare ad affrontare la corsa al milione.

“Mi raccomando” ripete prima di riabbracciarle e entrare in casa dove la aspetta l’abbraccio dei compagni d’avventura.