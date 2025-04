La replica di Manila Nazzaro a Lorenzo Amoruso

Manila chiarisce le tempistiche della sua relazione con Stefano e replica alle accuse del suo ex Lorenzo Amoruso, chiedendo rispetto per sé e per i suoi cari

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Durante il test dell’affinità di coppia della prima puntata di The Couple - Una Vittoria per Due, Manila e Stefano hanno dato una risposta che ha attirato l’attenzione e la copertura di diverse testate giornalistiche.

Pare infatti che i due si siano concessi per la prima volta l’uno all’altra il 4 gennaio 2023.

Il suo ex, Lorenzo Amoruso, ha dichiarato che, in quella data, la coppia stava ancora insieme, facendo così pensare a un possibile tradimento da parte di Manila.

“Io lo immaginavo, perché ho sempre regalato grandi luci della ribalta. La verità è che, quando si vive nella menzogna, prima o poi i conti vengono a galla. Sono stata una grande signora a non raccontare il motivo per cui, a un certo punto, mi sono allontanata e ho tenuto lontani anche i miei figli da quella persona: in quella casa non c’erano comportamenti corretti, e non aggiungo altro,” ha risposto Manila, chiedendo rispetto per sé stessa e per la sua famiglia, genitori compresi.

“Permettetemi di rispondere che tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per proteggere me, i miei figli, i miei genitori e anche i miei amici. Non voglio aggiungere altro” precisa la showgirl.

Oggi, ciò che più conta per Manila è che i loro figli si siano dimostrati felici della sua relazione con Stefano.