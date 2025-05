Jasmine Carrisi: "Pierangelo per me hai sbagliato a parlare"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

I due ragazzi si ritrovano in camera a fine serata tra confidenze e riflessioni; Pierangelo torna su confronto con le sorelle Testa avvenuto nel pomeriggio e confessa che avrebbe voluto maggior supporto da parte della compagna che invece durante la discussione si è distaccata allontanandosi dal gruppo.

“Nessuno mi ha chiamato” si difende Jasmine che prosegue "non mi sono messa in mezzo. Abbiamo già parlato, non sapevo cosa dire". Pierangelo non sembra convinto e insiste, ma la ragazza continua a sostenere le sue ragioni, per lei la discussione era già conclusa ma ha lasciato il compagno libero di confrontarsi senza intromettersi “Per me hai sbagliato a parlare ma non sono venuta a dirtelo” conclude.

“Non voglio dare importanza a queste cose” taglia corto Pierangelo che comprende la posizione della compagna anche se non la condivide appieno. Sostegno e l’appoggio reciproco sono fondamentali a The Couple- una vittoria per due e lui non l’avrebbe fatto mancare alla sua compagna. Jasmine, cercando di riportare il sereno, tra le risate conclude “ero nel mondo magnifico di Jasmine”.