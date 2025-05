Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco vicino la quarta puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Arriva il momento della tanto attesa sfida finale, che assegnerà la vittoria di puntata a una delle quattro coppie in gara: le tre che hanno vinto i duelli e la coppia vincente della sfida “aguzza la vista” ovvero le sorelle Boccoli. Continua la corsa verso il milione per le coppie di The Couple - Una vittoria per due, i concorrenti si dirigono nella Virtual Room pronti a sfidarsi per riuscire ad avvicinarsi il più possibile al conteggio esatto dei sessanta secondi.

Concentrazione e precisione sono fondamentali, le quattro coppie affrontano la sfida con tecniche diverse, i primi a schiacciare il pulsante sembrano essere Stefano e Manila ma non sembrano particolarmente soddifatti. Laura e Giorgia e le sorelle Boccoli invece commentano positivamente la performance, solo Jssmine e Pierangelo sono dubbiosi.

La classifica svela il risultato finale: Manila e Stefano si posizionano in ultima posizione con 58:88 secondi mentre al terzo posto si classificano le sorelle Boccoli con 59:02 secondi.

Rimangono in gioco Jasmine e Pierangelo e Laura e Giorgia: ad aggiudicarsi la puntata sono proprio Jasmine e Pierangelo con 59:92 secondi mentre Laura e Giorgia si posizionano in seconda posizione con 59:45.

I due vincitori si dirigono in Virtual Room, dove dopo una breve consultazione sembrato convinti della loro scelta che coinunicano in living ai compagni “abbiamo preso le chiavi alle coppie che ne avevano di più, andiamo su Benedicta e Brigitta e su Laura e Giorgia” dicono spiegando di aver escluso Manila e Stefano perchè ne avevano solo due.