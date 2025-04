Come funziona The Couple? Le regole del gioco

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Un nuovo gioco ha inizio e con esso una nuova magica sfida che porterà sedici concorrenti a vivere un'avvincente sfida.

Gioco dopo gioco, prova dopo prova, strategia dopo strategia, tutto è lecito per arrivare all'obiettivo finale: un grandissimo montepremi. Chi dovrà sfidarsi? Antonino e Andrea, Thais ed Elena, Danilo e Fabrizio, Lucia e Irma, Brigitta e Benedicta, Laura e Giorgia, Jasmine e Pierangelo e Manila e Stefano sono le otto coppie in gara e ognuna di loro sarà dotata di due chiavi ciascuna.

Il montepremi finale è racchiuso in una cassaforte e una sola delle sedici chiavi riuscirà ad aprirla. 1 milione di euro porterà i concorrenti a sfidarsi e a conquistare le chiavi dei loro avversari. Quali tattiche metteranno in atto i concorrenti per arrivare alla vittoria? Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine?

Questa sera il gioco prende il via con quattro duelli per decretare la coppia vincente della prima puntata, la quale sarà immune e godrà di notevoli benefici e privilegi.

Cosa accadrà alle coppie più sfortunate?

Le otto coppie si sfideranno per conquistare quante più chiavi possibili per provare a battere la sorte. Una sola delle sedici chiavi aprirà la cassaforte. Quale sarà la giusta strategia? Ma, soprattutto, come si ottengono le chiavi?

Ogni settimana i concorrenti si affronteranno attraverso prove, giochi e Nomination, sia nella in casa, sia in esterna. Sarà importante vincere le sfide per ottenere immunità e privilegi e tentare di strappare agli avversari una delle loro chiavi.

La conduttrice, dopo aver mostrato l'unica chiave corretta, mescola tutte e sedici le chiavi per poi assegnarle ai concorrenti, due per ogni coppia. Nella teca c'è il destino delle otto coppie e l'ultima sfida decreterà la coppia vincente.