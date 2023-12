Terra amara - 21 dicembre

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 21 dicembre su Canale 5, Demir vuole uscire quanto prima di prigione perché è preoccupato di ciò che può fare il suo nuovo nemico Hakan alla sua famiglia. Così, Fikret escogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira. Demir, però, si rifiuta di andarsene senza moglie e figli e quando torna a casa per portare via Zuleyha e i bambini, la villa viene assaltata da un gruppo di uomini armati. Nella puntata in onda mercoledì 20 dicembre, invece, dopo un'estenuante e infruttuosa ricerca, il rapitore di Leyla fa ritrovare la bambina sana e salva. Demir, nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche, annuncia che Fikret è suo fratello e che d'ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti. Ma la gioia alla villa dura poco. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE