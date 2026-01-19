Giorno della Memoria: l’iniziativa Viva la memoria 2026

In occasione del Giorno della memoria, Mediaset rinnova il proprio impegno nella tutela della memoria storica con Viva la memoria, un progetto dedicato al racconto delle vittime delle deportazioni nazifasciste. L’iniziativa nasce per preservare testimonianze preziose e renderle accessibili alle nuove generazioni.

Il cuore del progetto è un simbolico passaggio di testimone: quando chi ha vissuto queste vicende non può più raccontarle in prima persona, sono i familiari a raccoglierne l’eredità e a dare voce alle loro storie. Nel momento in cui le condividono, diventano custodi di una memoria che, ascoltata e fatta propria, si trasforma in patrimonio di tutti.

Dal 25 gennaio prende il via una campagna crossmediale che invita il pubblico a guardare le video testimonianze già raccolte e incoraggia chi ha una storia di deportazione nella propria famiglia a inviare il proprio contributo, ampliando così l’archivio di memorie condivise.

Viva la memoria è diffusa su tutti i canali del Gruppo Mediaset, sulle piattaforme social, in radio e sul sito dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/viva-la-memoria. La memoria diventa così una responsabilità collettiva, fondamentale per dare senso al passato e costruire un futuro più giusto.