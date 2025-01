Zelig, i comici e gli ospiti della seconda puntata

Mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Zelig”, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig 2025, i comici della seconda puntata

Questa settimana si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Vincenzo Albano, Max Angioni, Francesco Migliazza, Virgigno, Lunanzio, Antonio Ornano, Aurelio Sechi, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Nikolas Albanese, Raul Cremona, Panpers, Corinna Grandi, Elianto, Oblivion, Senso d’Oppio e Andrea Di Marco. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Ospite della serata: la capitana della nazionale italiana di pallavolo femminile, Anna Danesi.

Presente il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti dallo stile originale e irriverente che nel 2018 hanno vinto il contest di Zelig “Fun Cool Music Award”. Cura la scenografia Marco Calzavara. La regia è di Marco Beltrami.