Zelig 30, le reazioni alla prima puntata

La prima puntata di Zelig 30, condotto dalla coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è andata in onda lunedì 12 gennaio in prima serata su Canale 5.



Nel corso della serata, si sono alternanati sul palco: Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Max Angioni, Francesco Migliazza, Enrico Bertolino, Marta e Gianluca, i Senso D'Oppio, Marco Della Noce, Virgigno, Leonardo Manera e Claudia Penoni, Peppe Iodice e Max Samaritani.



Qui in alto, riviviamo i migliori momenti della prima puntata di Zelig 30 e le reazioni degli spettatori su X.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE