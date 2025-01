La terza e ultima puntata della nuova edizione di Zelig, andata in onda mercoledì 29 gennaio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La terza e ultima puntata di Zelig 2025, andata in onda mercoledì 29 gennaio in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Potete vedere l'ultima puntata integrale nel video qui sopra.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono Zelig 2025

Lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha visto salire sul palco sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera, Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro.

Ospiti della serata: Il Volo, il trio italiano più famoso nel mondo composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone .

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE