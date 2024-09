Javier Bardem e Penelope Cruz

Durante il Festival Internazionale di San Sebastian, Javier Bardem ha ritirato il premio alla carriera che ha voluto dedicare alla moglie Penelope Cruz.

I due attori formano una delle coppie più amate dello showbiz: dopo essersi conosciuti sul set del film Vicky Cristina Barcelona nel 2008, i due si sono sposati nel 2010 e sono genitori di Leo, 13 anni e Luna, 11.

Eleganti e sorridenti, Javier Bardem e Penelope Cruz hanno percorso il red carpet del Kursaal Theater mano nella mano.

Javier Bardem al Festival di San Sebastian

Javier Bardem, le parole d'amore per Penelope Cruz

L'attore spagnolo, premio Oscar per il film Non è un paese per vecchi, ha gli occhi lucidi mentre pronuncia il discorso di ringraziamento: "Voglio dedicare questo premio alla donna che amo e con cui condivido la mia vita. Ti dedico questo premio per la profonda gratitudine che provo per la persona che sei".

"Per il modo in cui ti prendi cura di me, di questo grande uomo che hai di fronte, che ti ama e che ti ringrazia", dichiara Javier Bardem mentre stringe il premio alla carriera mandando dei baci alla moglie seduta in platea.