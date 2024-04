Yeliz Doğramacılar ospite: a Verissimo Füsun Arman di Terra amara

In esclusiva a Verissimo, per la prima volta in Italia, Yeliz Doğramacılar. L'attrice turca, che interpreta Füsun Arman in Terra amara, sarà ospite nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile.

Nata a Istanbul nel 1978, Yeliz Doğramacılar ha studiato all'Università Yeditepe e all'Università di Bahçeşehir. Ha preso poi parte a diverse serie tv e dal 2018 al 2022 è stata scelta per interpretare il ruolo di Füsun Arman nella serie Terra amara.

Yeliz Doğramacılar è sposata dal 2009 con Nevzat Arman. La coppia ha due figli, Omer e Mehmet.

In Terra amara, Füsun Arman è l'amica di Sermin. Insieme sono sempre pronte a spettegolare di quello che succede a Cukurova e, soprattutto, di quello che accade alla famiglia Yaman. Anche se Fusun è sempre pronta a dare una mano a Sermin, il loro rapporto viene spesso incrinato dal comportamento della stessa Sermin.