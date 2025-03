Wanda Nara, la dedica alla madre: "Il pilastro della famiglia"

La showgirl condivide un tenero scatto insieme alla madre in occasione del suo compleanno

Wanda Nara, 38 anni, dedica una dolce storia su Instagram in occasione del compleanno della madre Nora Colosimo. Una vecchia foto dove madre e figlia sono ritratte insieme, accompagnata dalla didascalia: "Oggi compie gli anni lei, mia madre. Colei che si prende cura di tutti. L'indiscussa, la miglior mamma e nonna di tutte. Quella che ci insegna tutto, a essere migliori. Grazie mamma, buon compleanno. Ti amiamo all'infinito. Sei il pilastro di questa famiglia".

La showgirl è madre di cinque figli. Francesca (2015) e Isabella (2016), avute con l'ex marito Mauro Icardi. Ha avuto altri tre figli maschi con Maxi López: Valentino (2009), Costantino (2010) e Benedicto (2012).

Wanda Nara parla dei suoi figli a Verissimo

Ospite a Verissimo, la showgirl aveva parlato proprio dei suoi figli, dicendo: "Crescono in fretta i bambini, sono la cosa di cui non mi pentirò mai". Poi era tornata a parlare della separazione con Mauro Icardi: “Mi dispiace, perché io sono una che crede nell’amore per sempre, di diventare vecchia accanto all’uomo che ho scelto. Però, a volte, la vita ti sorprende. Bisogna andare avanti e cercare sempre la felicità”.