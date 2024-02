Veronica Peparini e Andreas Muller, l'intervista del 17 febbraio in 100 secondi

Dal problema riscontrato in gravidanza al parto fino al nome delle gemelline: Veronica Peparini e Andreas Muller hanno parlato a Verissimo della loro dolce attesa.

La coppia ha svelato come si chiameranno le figlie: "Abbiamo scelto un nome ciascuno. Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra".

Andreas Muller, 27 anni, vorrà assistere alla nascita delle bambine: "Voglio essere lì, voglio esserci a tutti i costi. È uno di quei momenti che non puoi perderti nella vita". Veronica Peparini, 52 anni, pensando al parto: "Non so nemmeno io come sarà visto che i miei primi due parti sono stati naturali e questo invece sarà sicuramente un cesareo programmato. Però Andreas ci deve essere, non voglio andarci da sola".

Per quanto riguarda il problema che era stato riscontrato durante la gravidanza, la coreografa ha condiviso una bella notizia: "Andiamo sempre con i piedi di piombo, ma ora dovremmo essere fuori pericolo".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo.