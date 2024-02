Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello con la figlia Giulietta (Foto Instagram @francescasofianovello)

Valentino Rossi il 16 febbraio compie 45 anni e la compagna Francesca Sofia Novello, con la quale nel 2022 ha avuto la figlia Giulietta, dedica al campione un dolce messaggio di auguri sui social.

"Ogni giorno di più. Buon Compleanno Babu, ti amiamo con tutto il cuore!", scrive la modella su Instagram, aggiungendo un cuore a corredo di romantici scatti con il compagno e alcune dolci immagini dei loro momenti con la figlia.

"Grazie amore", è stato il commento, accompagnato da un altro cuore, di Valentino Rossi, che nelle sue storie su Instagram ha dedicato un messaggio anche i fan in questa giornata speciale: "Grazie a tutti per gli auguri".

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, dal primo incontro alla prima figlia

Foto Instagram @francescasofianovello e @valeyellow46

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, legati dal 2018, avevano parlato dell'inizio della loro storia d'amore in un'intervista di coppia.

"Ci siamo conosciuti al circuito di MotoGP. Ho lavorato come ombrellina per due anni e, durante quel periodo, lui ha iniziato a chattare con me. Mi scriveva: Sei bellissima, ma aveva chiuso una lunga relazione e aveva bisogno di tempo", aveva raccontato la modella. Valentino Rossi aveva aggiunto: "Non ero ancora pronto per qualcosa di serio. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l'ultimatum e allora le ho detto: Ok, sono pronto”.

Francesca Sofia Novello, che aveva annunciato di aspettare la primogenita ad agosto del 2021, aveva poi raccontato come aveva scoperto di essere incinta: "Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea. Sono andata a casa e ho parlato con mia madre; lei mi ha detto subito che ero incinta, ma io continuavo a ripeterle che era impossibile". "Quando sono arrivato mi ha detto piangendo: Sono incinta. È stato uno shock, ma in senso buono", le aveva fatto eco Valentino Rossi.

Giulietta Rossi è nata il 4 marzo del 2022: "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta", avevano scritto sui social la modella e il campione, che a proposito della paternità aveva raccontato: "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile ma correre in auto e in moto lo è molto di più, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello. A me e Francesca Sofia piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli".

Francesca Sofia Novello parla a Verissimo dell'amore per Valentino Rossi

Ospite a Verissimo Francesca Sofia Novello aveva parlato dell'amore per Valentino Rossi.

"Penso che Valentino sia l'uomo della mia vita. È un ragazzo solare e simpatico. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati", aveva raccontato la modella.

La coppia convive a Tavullia, in provincia di Pesaro-Urbino, anche se Francesca Sofia fa spesso su e giù da Milano: "Stiamo molto più spesso insieme soprattutto da quando ho incrementato il lavoro come influencer".

Francesca Sofia Novello a proposito di un possibile matrimonio con Valentino Rossi aveva dichiarato: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".