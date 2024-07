Ultimo, i fan in barca a Tropea mettono le sue canzoni: "Puoi chiamarlo amore"

Il cantautore si emoziona per la sorpresa organizzata da un gruppo di supporter a bordo di alcuni gommoni

Anche durante il periodo di vacanza, continuano senza sosta i segnali di affetto manifestati dai tanti fan nei confronti di Ultimo. Pochi giorni dopo aver affiancato un gommone su sui alcuni turisti stavano ascoltando il suo singolo Altrove, la barca su cui si trovava il cantautore al largo di Tropea è stata circondata dai gommoni di alcuni supporter, che lo hanno salutato riproducendo i suoi brani a tutto volume. "Stavo dormendo dopo pranzo in mezzo al mare della Calabria - racconta sui social Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, reduce dal tour negli stadi - Sento diversi gommoni suonare il clacson con le mie canzoni e mi sveglio. Scendo e trovo tutto questo. Puoi chiamarlo amore".

Ultimo e l'annuncio della gravidanza della fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo

Allo stadio Olimpico di Roma, durante l'ultimo concerto del suo tour, Ultimo ha accolto sul palco la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo per annunciare ai fan che presto diventeranno genitori. La coppia aveva ufficializzato la relazione nel marzo 2021 attraverso uno scatto pubblicato su Instagram di un bacio al tramonto. "Ci siamo innamorati senza esserci mai dati un bacio. Jacqueline ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei", ha raccontato Ultimo in un'intervista. Negli anni, i due hanno condiviso altri teneri momenti della loro relazione, fino al recente videoclip del brano di Ultimo Altrove, in cui la compagna ha il ruolo di protagonista. Già da alcune immagini del filmato, qualcuno aveva già ipotizzato la gravidanza, notizia confermata poi dalla stessa coppia sia sul palco dello Stadio Olimpico, sia sui social.