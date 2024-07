L'addio al nubilato di Teresa Langella

Instagram @teresalangella___

Teresa Langella, che a breve convolerà a nozze con Andrea Dal Corso, ha festeggiato il suo addio al nubilato.

"L'addio al nubilato che non mi sarei mai aspettata! La felicità sono i momenti condivisi con le persone che amo e, a dirla tutta, non mi sarei mai aspettata un addio al nubilato così, con le persone giuste, nel momento giusto", ha scritto l'influencer su Instagram, aggiungendo alcuni cuori a un video dei festeggiamenti con la sorella e le amiche.

"Grazie sorella mia, grazie amiche, grazie per avermi fatta sentire davvero speciale e grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Vi voglio bene", ha aggiunto l'influencer, che si sposerà a settembre.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Verissimo: "Ci sposeremo il 14 settembre"

Ospiti a maggio a Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso avevano svelato la data del loro matrimonio e avevano parlato delle future nozze.

"Ci sposeremo il 14 settembre 2024 e siamo nel mezzo dei preparativi", aveva detto la coppia, nata cinque anni fa a Uomini e Donne. "Io mi sto emozionando solo ad annunciare la data: vivo le emozioni sempre al massimo ed è Andrea che in genere mi deve calmare", aveva aggiunto Teresa. Parlando dei preparativi del matrimonio, la coppia aveva aggiunto: "Anche le nostre famiglie sono molto emozionate al pensiero del nostro matrimonio".

L'ex corteggiatore aveva scritto una dolce lettera alla futura moglie: "Ti voglio sposare per questi motivi principali: perché sei la persona più umile e più bella dentro che io conosca, perché hai una famiglia speciale, perché mi fai sentire al sicuro e perché so per certo che un giorno sarai una madre fantastica. Non farti paranoie sull'abito da sposa, perché a me basta vederti indossare quello sguardo", erano state le romantiche parole di Andrea Dal Corso.